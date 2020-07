De gemeente Alphen aan den Rijn gaat plannen ontwikkelen om invulling te geven aan de anderhalvemetersamenleving in de winkelgebieden in de gemeente. Hierdoor moeten de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven beperkt blijven.

De gemeente focust zich bij de ontwikkeling van het beleid met name op de horeca- en retailsector. Deze sectoren zijn volgens de gemeente extra gevoelig voor het gedrag van consumenten, dat in de anderhalvemetersamenleving zal veranderen en effect zal hebben op het bedrijfsleven.

Zo kan dit leiden tot meer leegstand en faillissementen. Ook wordt verwacht dat er meer beroep zal worden gedaan op steun van de gemeente. Daarom wil de gemeente op korte termijn plannen ontwikkelen om Alphen aan den Rijn voor te bereiden op de anderhalvemetersamenleving.

Hiervoor zoekt de gemeente samenwerking met het Alphense bedrijfsleven, waarbij ze zich met name richt op "het economisch kwetsbare centrum en de aanloopstraten daarin".

'Gemeente wil oplossingen voor leegstand en parkeerdruk'

Concreet wil de gemeente iets doen aan de toekomst van winkelgebieden. Alphen aan den Rijn concludeert dat het centrum te maken heeft met relatief veel leegstand. Daarnaast zouden winkelgebieden niet in staat zijn om zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen of om te transformeren naar andere functies, zoals wonen. Verder moet er wat veranderen aan de parkeerdruk, wat voornamelijk in het centrum als probleem wordt ervaren.

De gemeente laat weten dat er al diverse projecten zijn om de druk op het stadshart te verlichten en verwacht bovendien dat er in de toekomst alleen meer van dergelijke initiatieven zullen komen.