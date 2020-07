De komeet Neowise was in de nacht van zondag op maandag ook zichtbaar boven Alphen aan den Rijn. Het hemellichaam was door de goede weersomstandigheden met het blote oog te zien.

Het is voor het eerst sinds 1997 dat een komeet zo helder te zien was. Neowise, ook bekend als komeet C/2020 F3, werd in maart ontdekt. Doordat de komeet nu dicht bij de zon staat, is die ook met het blote oog zichtbaar.

Het was nog even afwachten of Neowise niet net als veel andere kometen uit elkaar zou vallen tijdens zijn baan om de zon. Dat gebeurde eerder dit jaar wel bij de kometen Atlas en Swan.

De komeet Neowise was goed te zien boven Alphen aan den Rijn. (Foto: @martin_boltje)