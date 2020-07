Rijkswaterstaat voorspelt voor komend weekend extra drukte op de N11 bij Alphen aan den Rijn als gevolg van werkzaamheden op de A4 en A20. Het verkeer wordt van vrijdag tot en met maandag omgeleid via de N11.

De A4 is tussen de N11 en het Prins Clausplein in de richting van Den Haag afgesloten. In de richting Amsterdam blijven twee rijbanen beschikbaar. De A20 richting Gouda is volledig afgesloten van knooppunt Terbregseplein tot knooppunt Gouwe.

Het lokale verkeer wordt omgeleid via de N11 en de A44, wat tot extra drukte kan leiden. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal een uur.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de actuele verkeersinformatie in de gaten te houden. Gele borden en informatiepanelen langs en boven de weg geven de omleidingsroute aan.