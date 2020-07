Fonds Alphen en omstreken heeft een bedrag van 40.000 euro gedoneerd aan beheercentrum Parkvilla. Fondsvoorzitter John Kroes overhandigde donderdag de cheque aan bestuurslid Albert Verduijn.

De donatie is bedoeld voor renovatie van het dak van Parkvilla, licht Verduijn toe. "Dit is hard nodig, want we hebben regelmatig last van lekkages. Met dit geld kunnen we het dak en houtwerk vernieuwen, de dakgoten aanpakken en het schilderwerk doen."

Het gebouw van Parkvilla stamt uit 1913 en heeft veel onderhoud nodig. Stichting Fonds Alphen en omstreken verleent financiële steun aan concrete projecten in de regio die ten goede komen aan de lokale samenleving.

Parkvilla is een cultuurcentrum en aanbieder van onder meer filmhuisfilms, theatervoorstellingen, creatieve cursussen en kunsteducatie.