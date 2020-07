De politie heeft dinsdag en woensdag op basis van DNA-onderzoek twee verdachten aangehouden voor inbraken in Alphen aan den Rijn die plaatsvonden in november 2018 en april, mei en juni dit jaar. Dat meldt politie Alphen aan den Rijn donderdag via de Facebook-pagina.

Dinsdag hield de politie een persoon aan die wordt verdacht van een woninginbraak die plaatsvond in november 2018 en een inbraak die in april dit jaar plaatsvond in een school.

Een dag later lichtte de politie een zestienjarige jongen van zijn bed. Hij wordt verdacht van een inbraak bij een bedrijfspand in mei en een poging tot inbraak in een woning in juni.

Beide verdachten verschijnen later deze week voor de rechter.