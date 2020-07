Bij de renovatiewerkzaamheden aan 56 woningen aan de Lauwers in Alphen aan den Rijn is woensdagochtend een balkonplaat uit een hijskraan gevallen. Er is niemand gewond geraakt en de materiële schade is beperkt, laat woningcorporatie Woonforte weten.

De platen werden met behulp van een vacuümpomp van de vrachtwagen naar de ondersteuningsbalken voor het balkon gehesen. Bij een van de platen ging het mis. De balkonplaat viel van de hijskraan voordat die op de ondersteuningsbalken lag.

Er is niemand gewonden geraakt bij het incident, doordat het voor bewoners tijdens de werkzaamheden verboden was om zich onder de hijskraan en balkons te begeven. De materiële schade lijkt beperkt, maar dat wordt momenteel nog verder onderzocht.

Het plaatsen van de balkonplaten is tijdelijk stilgelegd. Alle overige werkzaamheden gaan door zoals gepland. Er wordt onderzocht op welke wijze de hijswerkzaamheden worden hervat. Bewoners worden daarover geïnformeerd.