De intensieve controle van agenten en handhavers op fietsers in de Van Mandersloostraat in Alphen aan den Rijn gaat door. Een eerdere actieve controle van twee weken leverde al tientallen boetes op, maar heeft de overlast niet opgelost.

Uit een enquête die eind 2019 werd afgenomen door twee agenten, bleek dat winkeliers en bezoekers al jarenlang overlast van fietsers ervaren in de Van Mandersloostraat.

Van maandag 22 juni tot en met vrijdag 3 juli werd daarom een politieactie georganiseerd. Iedereen die in deze periode door de winkelstraat fietste, kreeg in plaats van een waarschuwing meteen een bekeuring. In totaal zijn er 139 bekeuringen uitgedeeld voor het fietsen in de Van Mandersloostraat en op de Aarkade.

De politieactie heeft het fietsprobleem nog niet verholpen. Daarom zullen agenten en handhavers ook in de komende periode intensief controleren.