Theater Castellum in Alphen aan den Rijn krijgt 300.000 euro van het gemeentelijk steunfonds. Het steunfonds is opgericht om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

De gemeente Alphen aan den Rijn is druk bezig met het verwerken van de aanvragen voor het Steunfonds voor lokale organisaties. Inmiddels is er ruim 900.000 euro toegewezen.

De grootste aanvrager is Theater Castellum dat de gevraagde bijdrage van 300.000 euro krijgt. Het gaat daarbij onder meer om bedragen die moeten worden betaald omdat voorstellingen niet zijn doorgegaan.

Parkvilla krijgt een deel van de aangevraagde subsidie. Deze organisatie had voor het hele jaar subsidie aangevraagd en dat mag niet volgens de regels. Buurtvoorzieningen VTC De Ridderhof en De Juffrouw voldoen aan de regels en krijgen een voorlopige bijdrage, net als de Kledingbank Alphen en Rondvaarten Boskoop.

Tot de afgewezen aanvragen behoren voetbalclub Alphia en zwemclub AZC. In beide gevallen is niet aangetoond dat de club in de problemen komt door weggevallende inkomsten. Korfbalvereniging Tempo, de Alphense Schietvereniging en de Alphense Kinderboerderijen ontvangen wel een voorlopige subsidie.

Andere aanvragen zijn deels afgewezen, omdat het steunfonds uitkeert over de periode tot en met juni of omdat de stukken niet of niet goed zijn aangeleverd. Sommige aanvragers willen steun tot het einde van het jaar, maar dat kan niet volgens de regels die gelden voor het steunfonds.