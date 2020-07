Een auto is dinsdagochtend naast de Chopinsingel in Alphen aan den Rijn in de sloot beland. De bestuurster is met de schrik vrijgekomen.

Diverse hulpdiensten zijn ter plaatse. De bestuurster reed eerst een stuk door het gras voordat ze met de auto in de sloot belandde.

Het staat nog niet vast waardoor de vrouw met de auto in de sloot terechtkwam, maar mogelijk wilde ze keren vanwege een wegafzetting.

De vrouw heeft geen verwondingen opgelopen.