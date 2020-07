Picnic start op 22 juli met het bezorgen van boodschappen in Alphen aan den Rijn. De online supermarkt wilde in april al beginnen met het aanbieden van de bezorgservice, maar vanwege de coronacrisis liep dat vertraging op.

Picnic bezorgt in Zuid-Holland in ruim dertig gebieden de boodschappen gratis thuis. Daarmee was het al de provincie met de meeste bezorgingsgebieden van de online supermarkt. Nu wordt Alphen aan den Rijn aan dat lijstje toegevoegd.

Volgens medeoprichter Michiel Muller is de uitbreiding een logische stap. "Alphen aan den Rijn is een typische Picnic-stad met veel families en stond daarom al een aantal maanden op onze lijst om in te openen."

Meer dan 30.000 Alphense huishoudens kunnen vanaf 22 juli gebruikmaken van Picnic. Inmiddels hebben al 6.489 mensen zich aangemeld voor de bezorgservice in Alphen.