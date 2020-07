Een horecagelegenheid in de Julianastraat in Alphen aan den Rijn heeft zich in de nacht zaterdag op zondag niet gehouden aan de noodverordening, meldt de politie maandag. De politie moest ingrijpen.

Volgens de noodverordening is het voor horecagelegenheden toegestaan om de deuren te openen. Dit geldt wel alleen voor het nuttigen van een drankje aan een tafeltje of aan de bar, het gebruiken van de dansvloer is niet toegestaan.

De horecagelegenheid in de Julianastraat hield zich hier niet aan, want daar werd volop gedanst. "En de anderhalvemeterregel werd dan ook al dansend veelvuldig overtreden", zo laat de politie weten.

"In strijd met de regels, niet zonder gezondheidsrisico's en ook nog eens oneerlijk voor de andere (gesloten) horecagelegenheden. De muziek ging dan ook uit en wij zullen de gemeente in kennis stellen. Zij zullen beoordelen of bestuurlijke maatregelen nodig zijn."