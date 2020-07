De Alphense kermisexploitant Toon van de Weerdt is blij dat burgemeester Liesbeth Spies de stekker voor de kermis in Alphen aan den Rijn dit jaar er vooralsnog niet heeft uitgetrokken, meldt hij aan nieuwspartner Alphens.

De kermisbranche behoorde eigenlijk tot een van de branches die pas in september weer op mochten starten, maar dat werd toch twee maanden eerder, namelijk 1 juli.

Werk hebben veel kermisexploitanten echter nog niet, want kermissen worden massaal afgelast door burgemeesters.

In Alphen aan den Rijn gaat de kermis in september vooralsnog wel door, als één van de weinige kermissen in Nederland. Alphen behoort hiermee tot de 5 procent van alle kermissen die doorgaan, zo weet Van de Weerdt te vertellen.

Volgens Van de Weerdt is het door laten gaan van de kermis goed te doen met inachtneming van de coronamaatregelen. "Crowdcontrol is hierbij het belangrijkste", aldus Van de Weerdt.

'Waarom pretparken wel open, en wij niet?'

"In de rijen kunnen we ervoor zorgen dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Gezien de nieuwe maatregelen kunnen jongeren zonder veel aanpassingen naar de kermis. Mensen boven de achttien jaar zouden een mondkapje op moeten zetten."

Ook zijn er volgens Van de Weerdt genoeg mogelijkheden om de kermissen ruimer op te zetten; daar wil iedereen aan meewerken.

"Vergelijk het bijvoorbeeld met pretparken; de maatregelen komen grotendeels overeen. Zij kunnen weer open, maar waarom zijn burgemeesters dan wel bang om de kermissen door te laten gaan?"

Van de Weerdt laat weten dat er genoeg maatregelen genomen kunnen worden waardoor de veiligheid van de bezoekers gegarandeerd wordt, net als in pretpaken.

"Mocht het nodig zijn, dan kunnen we zelfs binnen één dag een kermis opbouwen. De welwillendheid is er, nu alleen de burgemeesters nog."