Een traumahelikopter is zaterdagmiddag geland bij de Penitentiaire Inrichting (PI) in Alphen aan den Rijn. Wat zich precies in de PI heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.

Er waren meerdere ambulances en politie-eenheden aanwezig om te assisteren bij een incident dat in de gevangenis plaatsvond.

De traumahelikopter landde op de Eikenlaan en assisteerde ook bij het incident. De politie is een onderzoek gestart.