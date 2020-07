Een auto is zaterdagochtend te water geraakt op de Steekterweg in Alphen aan den Rijn. De bestuurder is na het ongeluk gevlucht.

Het ongeval vond plaats op de Steekterweg, tussen de Alphense hefbrug en de Limes-lus.

Omdat er bij de auto geen bestuurder werd aangetroffen, kwamen duikers in actie. Zij doorzochten de sloot, maar troffen niemand aan.

Getuigen van het ongeluk worden verzocht contact op te nemen met de politie.