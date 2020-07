De speeltuin in het Weteringpak in Alpen aan den Rijn wordt vernieuwd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de speeltuin eind deze week klaar.

Momenteel is de speeltuin in het Weteringpark voor de veiligheid afgezet met bouwhekken.

Eind 2019 werd bekend dat er in totaal 31 speelplekken in de gemeente Alphen aan den Rijn onveilig zijn.

Alphens meldt dat de onvoldoende veiligheid van de speelplekken volgens wethouder Gert-Jan Schotanus aan verschillende kwesties lag.

"Een aantal speeltoestellen is onveilig. Voor andere geldt dat de ondergrond onveilig is. Dat komt door twee droge zomers achter elkaar. Het rubber kan daar niet goed genoeg tegen en het blijkt dat dit ineens kan barsten als het weer slechter wordt", aldus wethouder Schotanus. Van achterstallig onderhoud was geen sprake.