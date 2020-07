Jongeren in Alphen aan den Rijn gebruiken minder drugs, blijkt uit onderzoek van GGD Hollands Midden dat maandag 29 juni werd gepubliceerd.

GGD Hollands Midden deed onderzoek naar het gebruik van onder meer drugs onder dertienduizend jongeren in de regio. De onderzoeksuitslagen werden maandag 29 juni bekendgemaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat in 2013, 2,5 procent van de jongeren in Alphen aan den Rijn ooit harddrugs als xtc, cocaïne of LSD gebruikt te hebben. In 2019 was dat nog maar 1 procent.

Het aantal jongeren dat recent harddrugs heeft gebruikt, ging van 0,9 naar 0,5 procent.

Ook is de jeugd minder gaan blowen. Deed een op de vijf jongeren nog aan softdrugs in 2013, was dat in 2019 er nog een op de tien.