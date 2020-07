Tijdens de sinterklaasintocht in Alphen aan den Rijn zullen dit jaar voor het eerst roetveegpieten deel uitmaken van het gevolg van Sinterklaas. Een deel van de pieten blijft wel op de traditionele manier geschminkt worden.

"We hebben gemerkt dat het maatschappelijk sentiment niet langer aansluit op ons aanbod, daarom kiezen we hiervoor", verklaart Robbert Zantingh, voorzitter van stichting Vakantiespel.

"Uiteraard is de discussie rondom het uiterlijk van de Pieten niet aan Stichting Vakantiespel voorbijgegaan", vertelt voorzitter Robbert Zantingh. Daarom heeft de organisatie deze beslissing genomen.

Daarnaast worden de roetveegpieten ook toegevoegd aan het verhuurassortiment van de stichting, die ook veel huis-, school- en bedrijfsbezoeken aflegt.

Vorig jaar ontving de Stichting al bezoekaanvragen voor roetveegpieten. "Deze bezoeken hebben we als test gebruikt, omdat we ervaring op wilden doen. Het feit dat zowel klanten als vrijwilligers positief reageerden op deze bezoeken was aanleiding om dit jaar roetveegpieten toe te voegen aan het aanbod van de stichting", legt Zantingh uit.