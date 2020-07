Het nieuwe Molukse wijkcentrum Kaju Putih aan de Dennenlaan in Alphen aan den Rijn is woensdagmiddag officieel geopend. Wethouder Kees van Velzen was aanwezig bij het moment dat de sleutel werd overhandigd.

De bouw van het wijkcentrum startte op maandag 25 november 2019. Wethouder Van Velzen sloeg toen samen met een vertegenwoordiger van de Molukse gemeenschap symbolisch de eerste paal de grond in.

Echter werd de bouw ernstig vertraagd door onder meer de coronacrisis. Daardoor kostte de bouw van het wijkcentrum ook meer geld dan aanvankelijk werd verwacht.

Vorig jaar was er nog verontwaardiging bij de Molukse gemeenschap omdat er een misverstand was ontstaan over de naamgeving van het gebouw na uitspraken van wethouder Van Velzen tijdens een commissievergadering. Na een gesprek tussen de wethouder en de Molukse gemeenschap was dit opgehelderd.