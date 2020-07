De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een convenant ondertekend in strijd tegen drugscriminaliteit. Het convenant is vanaf 1 juli 2020 van kracht.

Het betreft een samenwerking tussen de politie, het Openbaar Ministerie (OM), netbeheerders, drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en vastgoedbedrijven.

Met de ondertekening van het drugsconvenant hebben de partijen afspraken gemaakt over het onderling uitwisselen van informatie. Hierdoor komen vermoedens van drugscriminaliteit eerder aan het licht, bijvoorbeeld doordat een water- of elektriciteitsleverancier een abnormale afname van water of elektra meldt.

Alleen informatie die noodzakelijk is voor de aanpak van drugscriminaliteit mag tussen de partners worden gedeeld. Het doel van het convenant is om het moeilijker te maken drugs te produceren, verwerken, opslaan en verhandelen.

Voorheen werkte de regio met het zogenoemde 'hennep-convenant'. De afgelopen jaren zijn andere vormen van drugsgerelateerde criminaliteit echter toegenomen. Het nieuwe convenant richt zich daarom niet alleen op hennep, maar op drugs in het algemeen.