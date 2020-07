De Alphense burgemeester Liesbeth Spies zal op vrijdag 3 juli toch 27 gedecoreerden een lintje overhandigen tijdens de alternatieve uitreiking van Lintjesregen 2020.

De Lintjesregen op vrijdag 24 april verliep dit jaar anders dan gepland vanwege de coronacrisis. In april nam burgemeester Spies telefonisch contact op met de gedecoreerden om hen te vertellen dat het koning Willem-Alexander had behaagd hen te benoemen in een ridderorde.

Door de versoepelde coronamaatregelen is het nu mogelijk de uitreikingen te organiseren. Bij de uitreikingen zullen de landelijke maatregelen van kracht blijven, zoals de anderhalvemetermaatregel. Ook zullen de onderscheidingen niet worden opgespeld. In plaats daarvan zullen etuis met daarin de onderscheiding worden overhandigd.

In de hele gemeente Alphen aan den Rijn zijn er dit jaar 27 personen die een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen, van wie 20 inwoners uit Alphen aan den Rijn.