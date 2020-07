Het vernielen van zeventien autoruiten in de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 mei in de Diamantstraat in Alphen aan den Rijn, betreft vermoedelijk een wraakactie. De politie meldt woensdag echter dat er geen hard bewijs is om één of meerdere verdachten aan te houden.

Een dag voordat de vernielingen plaatsvonden, zagen twee buurtbewoners een man op de Parelstraat die zich "verdacht gedroeg bij enkele auto's in de straat". De buurtbewoners hadden het vermoeden dat hij bij de auto's wilde inbreken en alarmeerden de politie.

De man kreeg vervolgens een bekeuring voor het bezit van inbrekerswerktuigen. Uitgebreid onderzoek naar de vernielde autoruiten heeft uitgewezen dat het mogelijk gaat om een wraakactie.

"Vermoedelijk is naar aanleiding van deze aanhouding door personen buiten Alphen aan den Rijn een wraakactie beraamd op de auto's van de buurtbewoners die de man op 25 mei aanhielden, met als resultaat zeventien vernielde autoruiten in de ochtend van dinsdag 26 mei", zegt de politiechef.

"Het vermoeden van een wraakactie is gebaseerd op de bevindingen uit ons onderzoek. Zo hebben wij een uitgebreid buurtonderzoek uitgevoerd, diverse camerabeelden bekeken en met meerdere getuigen gesproken die in de ochtend van 26 mei een auto in de Diamantstraat hebben zien rijden."

Desondanks is er dus geen hard bewijs om verdachten aan te houden. Het onderzoek is momenteel afgerond.