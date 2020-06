Een minderjarige vrouw is vrijdagavond mishandeld en beroofd van haar mobiele telefoon in de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn. Dat meldt de politie dinsdag. Agenten zijn op zoek naar twee verdachten.

De beroving vond tussen 19.30 en 19.50 uur plaats ter hoogte van de coffeeshops in de Hooftstraat. Daarbij was ook sprake van een worsteling.

Dit gebeurde nadat ze haar scooter had geparkeerd in de zijstraat, waarna ze werd aangesproken door twee meiden met de vraag of ze iets voor hen wilde halen in de coffeeshop. Toen het slachtoffer aangaf dat ze dit niet wilde en ze uiteindelijk zelf weer naar buiten kwam, werd ze opgewacht bij haar scooter.

Vervolgens sloegen en schopten de verdachten het slachtoffer en kregen haar mobiele telefoon in handen. Daarna ging ze er vandoor in de richting van het Thorbeckeplein.

De verdachten zijn donker getint en ongeveer vijftien en zeventien jaar oud. Zij droegen allebei een zwarte leren jas en een zwarte broek. Eén van de meiden had een grote zonnebril op en krullend haar. De andere had steil haar en was iets lichter getint dan de andere verdachte.