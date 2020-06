Meerdere jonge vrouwen in Alphen aan den Rijn zijn vrijdag tussen 22.00 en 0.00 uur slachtoffer geworden van "onzedelijke betastingen", meldt de politie dinsdag. De politie is op zoek naar getuigen.

De incidenten vonden plaats op de Van Boetzelaerstraat ter hoogte van de bloemenwinkel, de Hooftstraat, de Laan der Continenten ter hoogte van het Raoul Wallenbergplein, bij het treinspoor bij Kerk en Zanen en aan het begin van de Wilhelminalaan.

Het signalement van de verdachte lijkt grotendeels overeen te komen. De politie sluit niet uit dat het om dezelfde dader gaat. Mogelijk zijn er nog andere slachtoffers.

Het gaat om een blanke man van tussen de 1.70 en 1.80 meter lang. Hij droeg een blauw shirt, een donkere broek en een zwarte rugzak. De man heeft kort, donker haar en fietste op een grijze/zilveren fiets. De man heeft een "opvallend gebit".

De politie komt graag in contact met getuigen, andere slachtoffers of mensen die in het bezit zijn van camerabeelden van de genoemde straten.