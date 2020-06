Het afgelopen weekend heeft de Alphense politie veel meldingen over overlast ontvangen. Het ging om meldingen over overlast door jeugd, alcoholgebruikers en zwervers. Vooral zwervers zorgen voor veel overlast, aldus de politie.

De meldingen over overlast door zwervers kreeg de politie zowel in Alphen als in Boskoop.

"De zwervers zorgen voor veel overlast bij omwonenden en voorbijgangers. We spreken de zwervers aan, bespreken met hen of zij hulp willen en bekeuren daar waar nodig", zo laat de politie weten.

"Als de betrokkene niet open staat voor hulp, kan het voor ons een langdurig traject zijn om toch de overlast die iemand veroorzaakt te stoppen en iemand 'van de straat te krijgen'."