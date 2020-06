Handhavers in de gemeente Alphen aan den Rijn hebben maandag gecontroleerd op loslopende honden in het Zegerslootgebied. Deze controles gaan ze komende tijd vaker uitvoeren vanwege de drukte.

Vanaf 1 april tot 1 oktober is het verplicht om een hond aan de lijn te houden in een deel van het Zegerslootgebied. Dit omdat het in deze periode erg druk is in dat gebied. Het gaat niet om het hele gebied, maar om een gedeelte.

Het niet aanlijnen van honden en het niet opruimen van een opruimzakje of schepje kan een boete van 95 euro opleveren. Het niet opruimen van hondenpoep kost 140 euro, honden in een gebied laten lopen waar het niet mag kost 95 euro. Per boete komt er ook nog 9 euro administratiekosten bij.