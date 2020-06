In het Aarkanaal langs de Westkanaalweg tussen Alphen aan den Rijn en Ter Aar is in de nacht van maandag op dinsdag een gestolen auto aangetroffen.

Twee duikteams, ambulances, een traumahelikopter en diverse politie-eenheden kwamen met spoed ter plaatse op de Westkanaalweg.

Ter plaatse waren bandensporen te zien die het water in liepen. De duikteams gingen direct te water en begonnen met een zoekactie. Al snel werd een auto gelokaliseerd, maar in het voertuig zat niemand. Ook rondom het voertuig werd niemand aangetroffen.

Nadat het kenteken gecheckt werd, bleek het te gaan om een gestolen voertuig. Omdat er twee duikteams waren ingezet bij het incident werd het sein 'Middel duikalarm' gegeven.

Een bergingsbedrijf heeft de auto samen met de brandweerduikers geborgen. De politie doet verder onderzoek.