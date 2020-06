Een man is maandagmiddag zwaargewond geraakt nadat hij van het dak van een pand is gevallen op de Van Eeghenstraat in Alphen aan den Rijn.

Volgens buurtbewoners was de man, vlak voordat het ongeval plaatsvond, bezig met de zonnepanelen op het dak. Een traumahelikopter landde bij de Oudshoornseweg voor hulp. De man is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.