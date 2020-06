De politie vermoedt dat de grote brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag uitbrak bij restaurant Proto aan de Rijnkade in Alphen aan den Rijn is ontstaan door blikseminslag. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen dat er een andere oorzaak is.

Van brandstichting was geen sprake, was eerder al bekend. Het vermoeden bestond toen al dat het om blikseminslag zou gaan, maar maandag kon dit bevestigd worden door een woordvoerder van de politie. "Er zijn geen andere aanwijzingen dat iets anders de oorzaak is dan blikseminslag", aldus de woordvoerder.

De brand vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. De daken van twee panden zijn door de brand verwoest. De brandweer had moeite om in het oude centrum van Alphen aan den Rijn, met complexe bebouwing, het vuur onder controle te krijgen.

Nadat het dak van het restaurant was ingestort, sloeg het vuur over naar een buurpand. Dat was een oude stadsboerderij met een rieten dak waar een kledingwinkel is gevestigd.

Omliggende woningen werden meteen ontruimd. Omwonenden werden opgevangen in het gemeentehuis. De meeste van hen konden later in de nacht na controle door de brandweer weer terug naar huis.

Van de twee panden zijn van de daken niets meer over. Omliggende panden hebben veel water- en rookschade. Door middel van een crowdfundingactie is er inmiddels al meer dan 27.000 euro opgehaald voor herstel van het pand.