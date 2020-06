Het team van restaurant Proto in Alphen aan den Rijn waar in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand plaatsvond, heeft zaterdag gereageerd via Facebook. "Niet te bevatten wat ons afgelopen nacht is overkomen", aldus het restaurant.

De daken van twee panden zijn door de brand verwoest. De brandweer had moeite om in het oude centrum van Alphen aan den Rijn, met complexe bebouwing, het vuur onder controle te krijgen.

Nadat het dak van het restaurant was ingestort sloeg het vuur over naar een buurpand, een kledingwinkel die is gevestigd in een oude stadsboerderij met een rieten dak.

Omliggende woningen werden meteen ontruimd. Omwonenden werden opgevangen in het gemeentehuis. De meeste van hen konden later in de nacht na controle door de brandweer weer terug naar huis.

Van de twee panden zijn van de daken niets meer over. Omliggende panden hebben veel water- en rookschade.

"Na de coronacrisis en de aanpassingen die we hebben moeten doen, konden we 1 juni eindelijk weer open. In deze stille maanden hebben we Proto een make-over gegeven. Dit is een klap die ons intens diep raakt", zegt het restaurant op Facebook.

Het restaurant bedankt alle hulpdiensten en mensen voor hun steun en medeleven. Er is een crowdfundingsactie gestart om Proto te steunen. Daarvoor is inmiddels al meer dan 27.000 euro opgehaald.