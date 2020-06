In een restaurant aan de Rijnkade in het centrum van Alphen aan den Rijn woedt zaterdagnacht een uitslaande brand.

Inmiddels is het dak ingestort. De brandweer heeft moeite om in het oude centrum van Alphen aan den Rijn, met complexe bebouwing, het vuur onder controle te krijgen,. Inmiddels is een buurpand met een rieten dak ook aangestoken.

Omliggende woningen zijn ontruimt.

Inmiddels komt er ook veel rook vrij waar omwonenden last van kunnen krijgen. De brandweer adviseert dan ook om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen.

De brand werd rond 03.00 uur zaterdagochtend ontdekt, de brandweer is massaal uitgerukt .