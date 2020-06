In een restaurant aan de Rijnkade in het centrum van Alphen aan den Rijn heeft zaterdagnacht een uitslaande brand gewoed dat oversloeg naar een naastgelegen pand.

De brandweer had moeite om in het oude centrum van Alphen aan den Rijn, met complexe bebouwing, het vuur onder controle te krijgen.

Nadat het dak van het restaurant instortte, sloeg het vuur over naar een buurpand, een kledingwinkel die is gevestigd in een oude stadsboerderij met een rieten dak.

Omliggende woningen zijn meteen ontruimd. Er waren ambulances en traumahelikopters aanwezig, maar die waren niet nodig. Omwonenden zijn opgevangen in het gemeentehuis.

De brand werd rond 03.00 uur zaterdagochtend ontdekt, de brandweer is massaal uitgerukt met meerdere wagens en hoogwerkers. Rond 06.30 uur meldde de brandweer dat ze het vuur onder controle hadden.

Van de twee panden is van het dak niets meer over. Omliggende panden hebben veel water- en rookschade. De brandweer is nog geruime tijd bezig met nablussen en het controleren van de stabiliteit van de panden.