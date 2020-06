De politie gaat tot en met 3 juli mensen die fietsen in de Van Mandersloostraat in het centrum van Alphen aan den Rijn direct bekeuren. Dat laat de politie vrijdag weten.

Sinds begin juni hangen er al grote spandoeken in de Van Mandersloostraat dat fietsen er voor een groot gedeelte niet is toegestaan, maar desondanks rijden er nog veel fietsen door de winkelstraat in Alphen aan den Rijn.

Het fietsen door de Van Mandersloostraat is vooral een doorn in het oog van de aangelegen winkeliers. Zij spraken eind 2019 al hun onvrede uit in een enquête van de politie.

Vanaf het begin van het jaar tot aan de start van de coronacrisis half maart waren er al honderd bekeuringen uitgeschreven. Wie fietst door de Van Mandersloostraat riskeert een boete van 64 euro.