Op de N11 bij Hazerswoude is een bestuurder van een auto in een sloot beland doordat hij de macht verloor over het stuur. Door het eenzijdige ongeval is een file ontstaan in de richting van Alphen aan den Rijn.

De bestuurder zou op de navigatie hebben gekeken tijdens het rijden. Daardoor verloor hij de macht over het stuur en belandde hij in de sloot.

De ambulancebroeders hebben de bestuurder onderzocht, maar hij heeft geen verwondingen overgehouden aan het ongeval. Wel staat er een file op de N11 richting Alphen aan den Rijn.