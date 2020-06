Culturele instelling Parkvilla in Alphen aan den Rijn laat de gevelnaam 'Parkexpressie' vervangen door 'Parkvilla'. Het voormalige schoolgebouw heeft in de afgelopen eeuwen verschillende namen en bestemmingen gehad.

Sinds jaar en dag stond er 'Parkexpressie' op het gebouw van Parkvilla. Dit was een verwijzing naar de oprichting van Expressie in 1970, waar uiteindelijk Parkvilla uit is voortgekomen in 2012.

Het gebouw van Parkvilla werd in 1913-1914 opgeleverd. "Ons gebouw was de school van de Martha stichting, genaamd de Koningin Wilhelminaschool, daarom hebben wij nog steeds diverse leslokalen", aldus Walter van de Vorst, werkzaam bij Parkvilla.

Vanaf 1986 zetelden er twee aparte organisaties in het gebouw: Expressie 70 en het Parktheater, vanaf 2003 onder de naam Parkexpressie. Omdat 'expressie' ook stond voor de creatieve cursussen en daarom verwarring wekte, werd deze in 2012 omgedoopt in Parkvilla.