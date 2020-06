De N11 in de richting van Leiden wordt komend weekend afgesloten in verband met werkzaamheden. De weg is afgesloten van vrijdagavond 21.00 uur tot maandag 5.00 uur.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van asfalt, het aanbrengen van voegovergangen en het repareren van viaducten. De N11 wordt afgesloten tussen de aansluiting met de N207 en de aansluiting met de Burgemeester Smeetsweg, in de richting van Leiden.

Het verkeer vanuit Alphen aan den Rijn wordt op meerdere manieren omgeleid. Zo kunnen automobilisten in de richting van Leiden omrijden via de N207, de N446 en vervolgens de A4.

Weggebruikers richting Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam worden via de N207 omgeleid naar de A4 en het verkeer richting Den Haag via de N207 naar de A12. Richting Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn wordt het verkeer omgeleid via de N207 en de A12 naar de N209.

De N11 zal in augustus nog een keer worden afgesloten.