De Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA) doet verder onderzoek naar de behoefte aan de komst van een mobiliteitscentrum in Alphen aan den Rijn. Uit de response van een eerdere enquête is gebleken dat hier vanuit ondernemers vraag naar is in verband met de coronacrisis.

Een mobiliteitscentrum is bedoeld voor bedrijven die vanwege de pandemie momenteel mensen thuis hebben zitten, terwijl er ook bedrijven zijn die nu extra personeel nodig hebben.

Resultaten van een eerdere enquête van de VOA tonen aan dat meer dan 25 bedrijven in Alphen aan den Rijn behoefte hebben aan een mobiliteitscentrum. Eenzelfde inventarisatie is daarom gedaan in Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Uit de afgeronde enquête blijkt dat ongeveer 45 ondernemers interesse hebben in de mogelijkheden van het centrum.

"In de komende weken gaan de VOA, Rijnvicus en de gemeente om deze reden de mogelijkheden tot een vorming van een mobiliteitscentrum voor ondernemers in Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem, verder verkennen", aldus de VOA.

Ook geeft de VOA aan hoe een mobiliteitscentrum werkt. "Er komt een klein team aan mensen met ervaring in arbeidsbemiddeling die vraag en aanbod bij elkaar gaan brengen. Dit doen zij door persoonlijk contact op te nemen met geïnteresseerde bedrijven en de medewerkers om wie het gaat."