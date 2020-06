De politie heeft woensdagavond een man aangehouden wegens openbaar dronkenschap in het centrum van Alphen aan den Rijn.

Volgens omstanders stond de man tegen een vrouw te schreeuwen bij de Poolse supermarkt in de Hooftstraat.

De man werd later nog gesignaleerd in de Van Boetzelaerstraat en kon door agenten worden aangehouden in de Raadhuisstraat.