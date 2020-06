In het Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn is woensdag de eerste flamingo van dit broedseizoen uit het ei gekropen. Het park verwacht dat er de komende tijd flamingokuikens bij zullen komen.

Het eerste flamingo-ei van dit seizoen werd eind mei gelegd. Een flamingo legt over het algemeen één ei per jaar. In ongeveer een maand tijd broeden flamingo's hun ei uit op een modderhoop.

Momenteel zijn meerdere flamingo's aan het broeden in Vogelpark Avifauna. De verwachting is dat deze eieren ook snel zullen uitkomen.

In Avifauna kunnen bezoekers de flamingo's bekijken in de Cuba-volière, waar ze samenleven met de reigers, ibissen en eenden.