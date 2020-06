De gemeente Alphen aan den Rijn gaat binnenkort starten met het online deelplatform Parksharing Alphen aan den Rijn. Met dit platform kunnen lokale bedrijven en organisaties ongebruikte bedrijfsmiddelen, faciliteiten, reststromen, diensten en personeel met elkaar delen.

Door Parksharing wil de gemeente Alphen aan den Rijn lokale samenwerking en circulair ondernemen bij bedrijven en organisaties op een praktische manier verder stimuleren. Op het platform is ruimte voor zowel vraag als aanbod.

Burgemeester Liesbeth Spies is blij met het initiatief. "Veel ondernemers beleven vanwege de coronacrisis zware tijden. Dit online deelplatform kan ze juist nu helpen om kosten te besparen of hun inkomsten te vergroten."

Het initiatief voor Parksharing komt van Groene Hart Werkt!, het regionale platform dat circulaire economische initiatieven in het Groene Hart aanjaagt. Parksharing Alphen aan den Rijn is een pilot die minimaal een jaar loopt. Tijdens de pilot dragen de initiatiefnemers de kosten voor het gebruik van het platform. Deelname voor bedrijven en organisaties is in deze pilotfase daarom gratis.

De gemeente is al in gesprek met een aantal bedrijven die zich als ambassadeur willen verbinden aan Parksharing. Deze bedrijven gaan als eerste hun ongebruikte bedrijfsmiddelen aanbieden op het platform.