Een container in winkelcentrum de Baronie in Alphen aan den Rijn heeft in de nacht van woensdag op donderdag in brand gestaan. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Even na 1.00 uur werd de brand ontdekt en de brandweer gealarmeerd. Flinke vlammen sloegen uit de bouwcontainer, die naast het kantoor van Woonforte stond.

Door het snelle handelen van de brandweer is de brand beperkt gebleven tot de container en niet overgeslagen naar het kantoor. Er was veel rookontwikkeling.

De oorzaak is onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.