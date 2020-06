Arriva is niet van plan om voor 2022 na te gaan denken over een nachtverbinding in de regio Alphen aan den Rijn, zo maakt de vervoerder woensdag bekend. Daarmee is een nachtelijke buslijn tussen Alphen aan den Rijn, Leiderdorp en Leiden voorlopig van de baan.

De optie om in de dienstregeling van Arriva ruimte te maken voor een nachtverbinding, is bij de provincie Zuid-Holland afgeketst. De provincie voert de onderhandelingen met de vervoerders over de buslijnen binnen de provinciegrenzen.

De provincie heeft in maart van dit jaar wel aangegeven dat het aanbieden van een nachtnet een criterium kan zijn voor de nieuwe concessie. Deze wordt in 2022 uitgezet.

Een pilot van een buslijn in de nachtelijke uren tussen Alphen aan den Rijn, Leiderdorp en Leiden kan wel. De bus zou dan in de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag aansluiten op de nachtbus 870 van Alphen aan den Rijn naar Schiphol.

Volgens Arriva bedragen de kosten hiervoor ongeveer 100.000 euro. De gemeente Alphen aan den Rijn zou samen met Leiden en Leiderdorp hiervoor moeten opdraaien, maar heeft al aangegeven dat daar op dit moment geen geld voor is.