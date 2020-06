De werkzaamheden voor het vervangen van de regenwaterafvoer in het centrum van Alphen aan den Rijn zijn maandag van start gegaan. Als eerste is de Julianastraat aan de beurt. De komende maanden zullen andere straten in het centrum aan de beurt zijn.

Schade aan de waterafvoergoot en de aansluitende bestrating wordt veroorzaakt door zwaar verkeer, zoals bussen en vrachtwagens. Deze schade kan voor gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers zorgen. Daarnaast zorgt het voor problemen bij het afvoeren van regenwater.

De nieuwe afvoergoot en bestrating moeten deze problemen verhelpen. Deze goot is sterker en beter bestand tegen het zware verkeer. De lijngoten aan de Hoge Zijde vanaf de brug tot en met het Stadhuisplein worden vervangen. Ook wordt hier de bestrating tot een halve meter aan beide kanten van de goot vervangen. Andere plekken in de straat waar kuilen en plassen ontstaan worden ook aangepakt. In de straat bij de horecagelegenheden worden geen werkzaamheden verricht.

Gedurende de werkzaamheden blijven alle straten toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Ook het bevoorraden van de winkels kan gewoon doorgaan. Het busverkeer zal vanaf 6 juli de rest van de maand een omleidingsroute gebruiken. De werkzaamheden duren tot en met 25 september.