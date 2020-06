Het Alphense college wil na de zomer met de gemeenteraad in gesprek over een aanpassing van het parkeerbeleid in het centrum van Alphen aan den Rijn.

Het college van burgemeester en wethouders vindt de parkeerdruk in het centrum te hoog. Wegens een gebrek aan ruimte kunnen er echter geen nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd.

Dit vormt ook een probleem bij het afgeven van vergunningen voor woningbouw. Om meer woningen in het stadshart te kunnen toestaan en iets te aan de huidige parkeerdruk te doen, moet het parkeerbeleid worden aangepast.

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn gaat binnenkort in discussie over parkeren in het centrum. Het gaat hierbij over het volledige centrumgebied waar betaald parkeren geldt.