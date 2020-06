Inwoners van Alpen aan den Rijn worden via Burgernet opgeroepen om uit te kijken naar de verdachte van een inbraak die woensdagochtend plaatsvond op de Pallasstraat.

De verdachte is na de inbraak richting de Sterrenlaan gerend. Het zou gaan om een man van ongeveer 1,80 meter die tijdens de inbraak een zwarte trui met capuchon, een zwarte broek en zwarte handschoenen droeg. De verdachte was in het bezit van een koevoet en een schroevendraaier.

De politie roept getuigen die meer weten op zich te melden bij de politie.