Er is zondag een rode panda geboren in Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het park dat dit is gebeurd.

In Vogelpark Avifauna leefden al twee rode panda's, maar nu is daar een derde bijgekomen. Nog nooit eerder is er een rode panda in Avifauna geboren.

De rode panda is een diersoort die met uitsterven wordt bedreigd. De afgelopen twintig jaar is de wilde populatie van het dier ongeveer gehalveerd. Momenteel leven er nog 2.500 rode panda's in het wild.

Om de diersoort te beschermen doet Avifauna mee aan een wereldwijd fokprogramma.