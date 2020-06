Deze week wordt het warm weer. De temperaturen kunnen stijgen tot meer dan 25 graden Celsius. Een manier om verkoeling op te zoeken is door buiten te gaan zwemmen. Alphen aan den Rijn kent twee officiële openbare zwemlocaties waar je veilig kunt afkoelen: de zwemplekken bij de speelvijver en de T-steiger bij de Zegerplas.

De zwemlocatie bij de T-steiger krijgt een beoordeling met kwaliteitsklasse 'uitstekend' en de speelvijver krijgt de beoordeling 'aanvaardbaar'. Beide plekken zijn dus een goede optie om verkoeling te zoeken op de komende warme zomerdagen.

Sinds vorig jaar zijn er twee officiële zwemlocaties in Alphen in plaats van drie. De zwemvijver in het Europapark kreeg in 2018 een negatief zwemadvies van Omgevingsdienst Midden-Holland en vorig jaar werd de zwemvijver ook geschrapt als officiële zwemlocatie.

De kwaliteit van het zwemwater wordt tijdens het seizoen, dat van 1 mei tot 1 oktober loopt, regelmatig gemeten en beoordeeld. De uitslagen zijn online terug te lezen. Op de website kan ook meer informatie gevonden worden over de hygiëne en veiligheid van de officiële buitenzwemplekken.