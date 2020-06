GGD Hollands Midden meldt maandag dat mensen die zich donderdag hebben laten testen op het coronavirus rekening moeten houden met vertraging van de testuitslag wegens een storing in het laboratorium.

Nog steeds komen er veel mensen naar de teststraten in de regio om zich te laten testen op COVID-19. Normaal gesproken krijgen mensen binnen 48 uur de uitslag, maar personen die zich donderdag hebben laten testen moeten nog iets langer geduld hebben.

"Er is een technische storing geweest in het laboratorium waar de coronatests geanalyseerd worden. Uitslagen van tests die op 18 juni zijn afgenomen, zijn hierdoor mogelijk pas later bekend dan gepland. Wij doen ons uiterste best om de testuitslagen zo spoedig mogelijk met de betrokkenen te delen", aldus GGD Hollands Midden.

Vorige week liet GGD Hollands Midden weten dat er gedurende de eerste twee weken dat iedereen getest kan worden in totaal 113.800 testen zijn afgenomen in de regio.

