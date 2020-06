Inwoners van Alphen hebben op zondag 21 juni bloemen neergelegd voor de ingang van het gemeentehuis. Ze volgden hiermee de oproep op Facebook van Virus Waanzin om bestuurders weer het democratische pad op te krijgen.

In heel Nederland legden inwoners bij gemeentehuizen diverse bloemen neer. De aanleiding was de oproep van Viruswaanzin op Facebook: "Wij roepen een ieder op om naar het plaatselijke stadhuis te gaan en daar een bloem of een bloemetje neer te leggen. Daarmee roepen we onze bestuurders op om het pad terug te vinden naar de democratie."

Ook werd om dezelfde reden in het Malieveld in Den Haag geprotesteerd zondag. Hoewel hier geen vergunning voor was verleend, ging de demonstratie toch door. Er zijn daar zo'n vierhonderd demonstranten aangehouden door de politie.