Nabij het water in het Zaanse Rietveld in Alphen aan den Rijn is zaterdagochtend een jas aangetroffen. Een duiker doorzocht het water, maar heeft niks aangetroffen.

Voordat de brandweer op de plek kon komen, moesten zij eerst ruim 1 kilometer naar de locatie lopen.

Omdat de zoekactie van de duiker niks opleverde, is de actie ter plaatse gestaakt. De jas is meegenomen. De politie heeft een onderzoek ingesteld.