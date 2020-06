Een vrouw is vrijdag rond 19.45 uur door twee meisjes beroofd in de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn. De politie is nog op zoek naar de verdachten.

De beroving vond plaats in de Hooftstraat ter hoogte van de coffeeshops. Bij de beroving was ook sprake van een worsteling. Volgens het slachtoffer zijn meerdere personen hier getuige van geweest. Wat de verdachten precies hebben buitgemaakt, is onduidelijk.

Het signalement van de verdachten luidt: licht getint en mogelijk van Surinaamse afkomst. De twee zijn ongeveer zestien of zeventien jaar oud en 1.65 tot 1.70 meter lang. Ze droegen een zwarte leren jas en een zwarte broek. Een van de meiden had zwarte krullen en droeg een grote zonnebril. Het andere meisje had zwart, steil haar.

Mensen die de verdachten herkennen of getuige zijn geweest van de beroving, wordt opgeroepen om contact op te nemen met de politie.